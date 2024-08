Olympia-Fußball „Maschine im Tor“: Ann-Katrin Berger und ihr Elfer-Coup

Zwölf Stunden nach ihren Elfmeter-Heldentaten stieg Ann-Katrin Berger für die Fortsetzung ihrer märchenhaften Olympia-Reise in den Team-Bus von Deutschlands Fußballerinnen gen Lyon. Ein paar Meter entfernt staunte Marina Hegering noch immer über ihre Torhüterin. „Eiskalt, gnadenlos, mega. Es war absolut bemerkenswert. Hut ab, das ist einzigartig“, sagte die Abwehrchefin vor der Abfahrt. Geschafft, aber auch gestärkt vom Viertelfinal-Krimi in Marseille gegen Kanada geht das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch nun in das Olympia-Halbfinale am Dienstag (18.00 Uhr) gegen die USA.