Sommerspiele in Paris Medaillen-Coup im Bogenschießen: Silber für Kroppen/Unruh

Die große Silber-Feier muss aber verschoben werden, denn die zwei sind am Wochenende im Einzel nochmal an der Reihe. Kroppen, die für den SV GutsMuths Jena startet, trifft am Samstag (10.22 Uhr) auf die frühere Weltranglistenerste Deepika Kumari aus Indien. Der Berliner Unruh ist am Sonntag (10.48 Uhr) gegen den Briten Tom Hall gefordert.