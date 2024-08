Olympische Spiele Neugebauer büßt Führung zum Start in Tag zwei ein

Zehnkampf-Goldhoffnung Leo Neugebauer hat beim Start in den zweiten Wettkampftag die Führung eingebüßt, liegt aber weiter aussichtsreich im Rennen um den Olympiasieg. Der 24-Jährige kam bei den Olympischen Spielen in Paris über die 110 Meter Hürden in 14,51 Sekunden ins Ziel. Damit blieb er zwar über seiner Bestzeit von 14,33 Sekunden, war aber deutlich besser als bei der WM in Budapest, als er nach der Halbzeitführung auf Platz fünf zurückgefallen war.