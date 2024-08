Olympische Spiele Neugebauer feiert Olympia-Silber - „Oma war auch dabei“

„Ich habe meinen Frieden mit Paris gemacht“, sagte Kaul. Auf den missglückten ersten Tag, an dem für ihn das „mentale Kartenhaus“ zusammengestürzt und auf den auch „die eine oder andere Träne“ gefolgt war, antwortete Kaul mit einer klaren Leistungssteigerung. Nachdem tragischen Verletzungs-Aus 2021 bei den Spielen in Tokio und einem schwierigen Wettkampf in Paris könnte sein olympisches Happy End in Los Angeles 2028 folgen.