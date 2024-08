Olympische Spiele Neugebauer gewinnt Olympia-Silber - Lückenkempers Frust

Nachdem Neugebauer bei der WM vor einem Jahr in Budapest noch vom Goldrang zur Halbzeit auf den fünften Platz zurückgefallen war, behauptete er diesmal einen Medaillenrang. Gegen Rooth, der in der vorletzten Disziplin Speerwurf nach seiner fünften persönlichen Bestleistung im Wettkampf erstmals an die Spitze vorrückte, hatte Neugebauer ohne eigene Bestleistung in einer der zehn Disziplinen am Ende keine Chance auf den Sieg.