Olympische Spiele Neugebauer im Zehnkampf auf Goldkurs - Kaul weit zurück

Für den früheren Welt- und Europameister Niklas Kaul sind die Medaillen in weiter Ferne. Er hat seine Stärken aber erst am zweiten Wettkampftag an diesem Samstag. Bei den ersten drei Disziplinen haderte der 26-Jährige wiederholt - der Leichtathlet vom USC Mainz hatte sich sichtlich mehr vorgenommen. 2.364 Punkte bedeuten vorerst nur den 21. Platz im Feld der 22 Zehnkämpfer.