Sommerspiele in Paris Noch ein Dressur-Gold: „Emotionaler Orkan“

Von Bredow-Werndl ließ ihre Dalera in der Kür wieder einmal tanzen. Zu einem Medley von französischer Chanson-Musik reihte die 38-Jährige mit der Stute Elemente mit höchsten Schwierigkeitsgraden aneinander. Nach ihrem herausragenden Auftritt wischte sie sich eine Träne aus den Augen. Und sagte später zur Musik: „Das war eine Hommage an Paris, an die Liebe und an Dalera.“