Gold im Kugelstoßen Ogunleye als Inspiration: „Kommende Generationen ermutigen“

Ogunleye erlebte schon Rassismus gegen sie, auch hier half der Glaube. Ihr Vater stammt aus Nigeria, ihre Mutter ist Deutsche. Sie selbst ist in Deutschland geboren, kommt aus Belheim in der Pfalz. Und sie ist „stolz, ein Mischling zu sein“, wie sie nach Platz zwei bei der Hallen-WM in diesem Jahr sagte. EM-Bronze kam im Juni in Rom dazu. „Sie hat in diesem Jahr einen kompletten Medaillensatz gewonnen. Das ist unglaublich“, sagte die Trainerin.