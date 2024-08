Olympische Spiele Ogunleye nach vier Medaillen: Gezeigt, was in uns steckt

Der frühere Marathon-Europameister Richard Ringer verfehlte zwar am Samstag seine Traumplatzierung, denn als Achter hätte er ein olympisches Diplom bekommen. Doch auch so fuhr er zufrieden nach Hause. „Zwölfter beim Marathon ist was anderes als vielleicht in einer anderen Disziplin in der Leichtathletik“, sagte der 35-Jährige nach einem starken Rennen in einem Top-Feld.