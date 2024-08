Olympia 2024 Krause sprintet ins Finale, Gürth haarscharf vorbei

Drei deutsche Läuferinnen eröffneten am Sonntagvormittag in den Vorläufen über 3000 Meter Hindernis den vierten Leichtathletiktag der Olympischen Spiele von Paris. Am Dienstag um 21.10 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit Gesa Krause und Olivia Gürth vom Verein Silvesterlauf Trier sowie Lea Meyer (TSV Bayer 04 Leverkusen.