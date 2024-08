Verein Silvesterlauf Trier Olympia-Drama: Olivia Gürth von Trierer Verein jubelt bereits – doch dann folgt die bittere Enttäuschung

Ob es ein „Anfängerfehler“ war, wie es im Fernsehkommentar der ARD hieß, sei dahingestellt. Am unglücklichsten über ihr knappes Ausscheiden im Vorlauf über 3000 Meter Hindernis war am Sonntagvormittag aber Olivia Gürth selbst. Praktisch auf dem Zielstrich schoben sich noch die Britin Elizabeth Bird und die in Kenia geborene Kasachin Norah Jeruto um Zentimeter an der 22-Jährigen vom Verein Silvesterlauf Trier vorbei. Die Viert- und Fünftplatzierte liefen 9:16,46 Minuten. Gürth mit 9:16,47 Minuten persönliche Bestzeit und dennoch einen Ticken zu langsam.