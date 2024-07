Olympische Spiele Olympia-Medaille winkt: Fußballerinnen im Viertelfinale

Mit einem stolzen Lächeln nahm Horst Hrubesch die deutschen Fußballerinnen nach dem souveränen Einzug ins olympische Viertelfinale in Empfang. Dann versammelte der Bundestrainer seine „Mädels“ am Mittelkreis und schwor sie auf die heiße Phase der Medaillen-Mission ein. Dank eines souveränen 4:1 (1:0) gegen Sambia in Saint-Étienne hat sich die DFB-Auswahl zum Vorrundenabschluss das große Zittern erspart und nimmt viel Schwung in die K.o.-Phase mit.