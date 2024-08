Sommerspiele in Paris Olympiasieg und Umarmung mit Nowitzki: Gold für 3x3-Damen

Der 2,13 Meter große Nowitzki saß wie Spaniens König Felipe in dem stimmungsvollen Stadion am Place de la Concorde in der ersten Reihe. Er feuerte das Team, das vor knapp einer Woche als Außenseiter gestartet war, eifrig an. Nach dem packenden Halbfinal-Krimi gegen Kanada hatte Nowitzki bereits ausgelassen gejubelt und die vier Medaillengewinnerinnen abgeklatscht.