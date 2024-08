Eröffnung schon am nächsten Mittwoch Die Spiele gehen in die zweite Halbzeit

PARIS · Nach Olympia folgen in Paris die Paralympics: Zur Eröffnungsfeier am 28. August wird es eine spektakuläre Parade an historischem Ort geben, über 4000 Sportler kämpfen bis 8. September in 22 Sportarten um 549 Goldmedaillen, und auch die Region Trier ist bestens vertreten.

22.08.2024 , 18:24 Uhr

Bereits vor dem Start der Olympischen Spiele war das Logo der Paralympics am Arc de Triomphe angebracht. Foto: TV/Björn Pazen

Von Björn Pazen