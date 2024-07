Olympia in Paris Schlägerei im Wasser, Stürze vom Rad: Triathleten enttäuscht

So könnte insgesamt der Eindruck bleiben, dass die Veranstalter das Spektakel - mit dem Schwimmen in der Seine, dem Radfahren auf dem Prachtboulevard Champs Élysées und dem finalen Laufduell auf der Pont Alexandre III - über die sportliche Fairness stellten. „Schwer zu sagen“, antwortete Bundestrainer Möller darauf angesprochen. Er räumte aber ein, dass es schon gut für die Sportart sei, sich an solchen Orten präsentieren zu können.