Olympische Spiele in Paris Schweden zu stark: Beach-Duo Ehlers/Wickler holt Silber

In Paris zeigte sich das Duo von Beginn an in blendender Verfassung. Im Halbfinale gelang den Deutschen der erste Sieg überhaupt gegen die Olympiasieger von 2021, Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum aus Norwegen, die letztlich Bronze gewannen. Ehlers überragte im Block und steigerte sich auch in vielen anderen Facetten. Sein Partner Wickler war in Aufschlag und Defensive stark - nur im Finale klappte es nicht so gut.