Olympische Spiele in Paris Silber-Freude wächst bei Beach-Duo: LA als neues Ziel

Am Tag nach der krachenden Final-Niederlage bei Olympia hatten die deutschen Beach-Volleyballer Clemens Wickler und Nils Ehlers ihren Humor wiedergefunden. Ob das Hamburger Duo jetzt gemeinsam Los Angeles 2028 im Blick hat? „Da müssen wir uns noch mal zusammensetzen nach der Saison, nochmal schauen, was der andere so bringt“, sagte Ehlers bei Eurosport, nur um dann klarzustellen: „Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben gelassen mit der Goldmedaille. Dementsprechend haben wir ein neues Ziel vor Augen, würde ich behaupten.“