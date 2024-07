Sommerspiele in Paris Tränen, Jubel, keine Party: Märtens und der Gold-Triumph

Märtens ist in den vergangenen Jahren sukzessive zum absoluten Weltklasseschwimmer aufgestiegen. Im Becken gewann der Schützling von Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn bei den Weltmeisterschaften 2022, 2023 und 2024 jeweils eine Medaille. Auch daneben entwickelte sich der Teamkollegen von Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock, der an diesem Montag in Olympia-Geschehen eingreift, weiter. Märtens tritt cool und selbstbewusst auf. Er hat gelernt, mit dem wachsenden Erwartungsdruck an ihn umzugehen.