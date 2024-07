Olympische Spiele in Paris Tränen nach Reit-Sturz, aber Einzel-Gold möglich

Jung übernahm vor dem abschließenden Springen am Montag die Führung. Der 41 Jahre alte Profi ritt mit Chipmunk makellos. Die nach der Dressur führende Britin Laura Collett hingegen war mit ihrem Pferd London einen Tick zu langsam, kassierte 0,8 Strafpunkte und fiel auf Rang zwei zurück. „Unglaublich, es hat einfach nur Spaß gemacht“, kommentierte Jung seinen Ritt: „Chipmunk hat so eine Energie, galoppiert so dynamisch nach vorne.“