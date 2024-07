Seine immer noch zu dreckig Triathleten nach Olympia-Verschiebung: „Maximal unglücklich“

Nach der Verschiebung des Männer-Triathlons in Paris wächst der Unmut bei den Athleten und Betreuern. „Das ist alles andere als gut. So will man sich das nicht vorstellen für die Olympischen Spiele“, sagte der deutsche Verbands-Sportdirektor Martin Veith. Am frühen Morgen hatten die Organisatoren der Sommerspiele verkündet, dass die Wasserwerte in der Seine noch immer nicht passen und deswegen dort nicht geschwommen werden könne. Das für 8.00 Uhr angesetzte Männerrennen wurde auf Mittwoch, 10.45 Uhr, verlegt. Davor sollen die Frauen wie geplant um 8.00 Uhr starten.