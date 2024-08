Spitzenfunktionär aus Trier Badminton: Tolle Atmosphäre in Paris, aber sportlich lief’s nicht nach Wunsch

2022 wurden Lamsfuß und Isabel Lohau WM-Dritte. Lamsfuß hatte nach einer Knieverletzung vier Monate pausiert, verpasste schon die EM Anfang April in Saarbrücken. Im Doppel ging er in Paris mit Marvin Seidel an den Start, musste aber nach dem ersten Spiel verletzungsbedingt aufgeben. Auch für die deutschen Einzelspieler gab es keinen Sieg. Yvonne Li hat es in ihren beiden Spielen in den Entscheidungssatz geschafft, Fabian Roth hatte zudem eine sehr schwere Auslosung erwischt.