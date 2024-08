Olympische Spiele „Trotzdem grandios“: Handballer lächeln Final-Niederlage weg

Nicht alle aus dem deutschen Team konnten sich so schnell über den sensationellen Finaleinzug freuen. „Die Enttäuschung ist riesengroß über unseren Auftritt. Es tut gerade sehr weh“, berichtete Kapitän Johannes Golla und bilanzierte: „Das war heute vielleicht unser schlechtestes Spiel.“ Spielmacher Juri Knorr fühlte sich unmittelbar nach Abpfiff wie in einem „Albtraum“ und gab zerknirscht zu: „Wir dürfen uns so nicht präsentieren, da haben wir auch keine Goldmedaille verdient. Das ist klar.“