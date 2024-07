Seine immer noch zu dreckig Unsicherheit und Unmut: Wird Triathlon zum Olympia-Fiasko?

Lasse Lührs meinte lapidar: „So ist das nun mal. Die Situation ist für alle gleich.“ Aber sie ist nicht einfach. „Ich glaube, richtig durchhängen wird keiner“, sagte Ex-Weltmeister Daniel Unger (46), der inzwischen Bundesstützpunkttrainer in Saarbrücken ist, der Deutschen Presse-Agentur. „Aber es ist in der Tat so, dass es für den ein oder andern schwierig ist, mit der Situation an sich umzugehen. Der Spannungsbogen ist bei Olympischen Spielen maximal gespannt. Das ist eine Ausnahmesituation eben auch, was das Mentale betrifft.“