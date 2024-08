Basketball bei Olympia Verband will Herbert-Nachfolger „zeitnah“ verkünden

Der Deutsche Basketball Bund will den Nachfolger für Erfolgscoach Gordon Herbert relativ schnell nach den Olympischen Spielen bekanntgeben. „Das wird zeitnah geschehen“, sagte Vize-Präsident Armin Andres der Deutschen Presse-Agentur in Paris. „Im November stehen schon die nächsten Spiele in der EM-Qualifikation an. Da braucht der Neue ja einen gewissen Vorlauf, um sich mit den Spielern auszutauschen“, sagte Andres. „Von daher haben wir natürlich schon Gespräche geführt.“