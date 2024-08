Olympische Sommerspiele Verletzte Oberdorf als Edelfan im Fußball-Halbfinale

Die 22-Jährige wurde von ihrer künftigen FC-Bayern-Vereinskollegin Lea Schüller mit einer herzlichen Umarmung begrüßt, als sie vor dem Teamhotel aus einem Minivan stieg. Auf einem Video, das der DFB in den sozialen Netzwerken verbreitete, ist zu sehen, wie Oberdorf am rechten Knie eine dicke Schiene trägt und mit Krücken läuft. Sie soll für die restlichen Spiele - also auch dem Finale oder der Partie um Bronze - beim Team bleiben.