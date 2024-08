Olympia-Fußball Verlobte von Elfmeterheldin Berger superstolz

Die 33 Jahre alte Berger hatte in Marseille nach torloser regulärer Spielzeit und Verlängerung zwei Schüsse vom Punkt gehalten und den entscheidenden Elfmeter zum 4:2 selbst verwandelt. Im Halbfinale spielen die deutschen Frauen am Dienstag (18:00 Uhr) in Lyon gegen die Auswahl von Bergers Wahlheimat USA. Im zweiten Gruppenspiel hatte das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch gegen die Amerikanerinnen mit 1:4 verloren.