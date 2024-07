Deutscher Fahnenträger „War es wert“: Olympia-Eröffnung beflügelt Schröder

Die deutschen Basketballer treffen heute (13.30 Uhr) in ihrem ersten Gruppenspiel in Lille auf Japan. Der Weltmeister geht als klarer Favorit in das Spiel. Schröder und seine Teamkollegen waren am Freitagabend aus dem zweieinhalb Autostunden südlich gelegenen Paris zurück nach Lille gereist. „Das war es auf jeden Fall wert“, sagte der Spielmacher. Schröder glaubt, dass alle deutschen Athleten einen „geilen Tag“ gehabt haben.