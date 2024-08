Olympia in Paris Werte in Ordnung: Triathlon-Mixed soll am Montag steigen

Die Triathletinnen und Triathleten können ihre Mixed-Staffel bei den Olympischen Spielen wie geplant am Montag austragen. Nachdem in den vergangenen Tagen die Wasserwerte der Seine noch ungenügende Ergebnisse geliefert haben, lassen die neuesten Tests den Wettkampf zu. Das gaben die Veranstalter am Abend vor Beginn des Rennens nach Angaben der Nachrichtenagentur AP bekannt.