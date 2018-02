später lesen Pyeongchang Olympiasiegerin Shiffrin lässt die Abfahrt aus Teilen

Die zweimalige Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin verzichtet bei den Winterspielen von Pyeongchang auf einen Start in der Abfahrt am Mittwoch (3 Uhr MEZ). Das gab der US-Skiverband bekannt. Shiffrin will sich auf die alpine Kombination konzentrieren, die wetterbedingt von Freitag auf Donnerstag (3/7 Uhr MEZ) vorgezogen wurde. "So gerne ich die Abfahrt auch gefahren wäre: Nach der Veränderung des Programms ist es für mich wichtig, meine Energie auf die Vorbereitung für die Kombination zu richten", sagte Shiffrin. Die 22-Jährige war im amerikanischen Team neben Lindsey Vonn für das Rennen in der Königsdisziplin gesetzt. Allerdings war sie in Südkorea bereits in der ersten Woche daran gescheitert, in zwei Wettbewerben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Medaillen gewinnen zu wollen.