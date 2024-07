7000 Athleten auf der Seine Olympische Spiele in Paris mit Schiffsparade eröffnet

Blau, weiß, rot - um kurz nach 19.30 Uhr am Freitagabend stieg Rauch in den drei französischen Landesfarben von der Austerlitz-Brücke in Paris auf. Es war der Anfang einer ungewöhnlichen Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele, die erstmals nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine stattfand. Auf sechs Kilometern paradierten rund 7000 Athleten vom Pont d’Austerlitz im Osten der Stadt zum Trocadero im Westen. Den Anfang machte, begleitet von Wasserfontänen, die Delegation von Griechenland, der Wiege der olympische Spiele.