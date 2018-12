(AF) Zwei Spiele innerhalb von weniger als 48 Stunden: Für den Basketball-Zweitligisten Römerstrom Gladiators Trier steht ein strammes Programm an. Am Freitag ist das Team von Cheftrainer Christian Held zu Gast beim Tabellenletzten White Wings Hanau (20 Uhr, Livestream auf airtango.live). Am Sonntag ist dann Aufsteiger Schalke 04 zu Gast in der Arena Trier (18 Uhr). Es sind die letzten beiden Spiele der Hinrunde. Held zieht schon vorher eine kurze Zwischenbilanz. „Auch wenn sicher noch nicht jedes Rädchen ins andere greift, können wir mit der Saison bisher zufrieden sein. Wir stehen auf Platz 3, entwickeln unsere jungen Spieler weiter, indem wir ihnen Spielzeit geben, und haben eine positive Bilanz. Auf diesen Faktoren lässt sich in der Rückrunde weiter aufbauen“, sagte er vor dem Gastspiel in Hanau. Für die Hessen läuft die Saison noch unbefriedigend. Das Team von Simon Cote gewann erst ein Spiel in der heimischen Main-Kinzig-Halle. Aufpassen müssen die Gladiators vor allem auf Aufbauspieler Till-Joscha Jönke und Shooting Guard Luquon Choice, der mit über 15 Punkten im Schnitt bester Schütze bei den White Wings ist. So sieht Held die Hanauer auch zu Unrecht auf dem letzten Platz: „Hanau ist eigentlich ein wirklich gutes Team. Sie haben schon zwei Top-Teams der Liga geschlagen.“

Starke Leistungen gegen starke Mannschaften? Diese Serie will Hanau auch gegen Trier fortsetzen. „Dafür müssen wir gerade gegen Ende des Spiels Schlüsselspielzüge machen, die uns dabei helfen, zu gewinnen“, kündigte Head Coach Cote an: „Wir müssen unsere Würfe treffen, und wir müssen Trier defensiv unter Kontrolle halten. Und natürlich müssen wir intensiven, fokussierten Basketball spielen – ab Minute eins.“ Die Trierer können aber nach dem Sieg gegen Baunach mit Selbstvertrauen in die Partie gehen: Gerade auswärts läuft es bei den Gladiators rund – in sechs Auswärtsspielen gab es nur eine Niederlage in Hamburg.