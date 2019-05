Die Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften im Trierer Moselstadion sind in den meisten Disziplinen gut besetzt.

Eine süddeutsche Meisterin im Diskuswurfring, eine deutsche Seniorenmeisterin am Speerwurf-Anlauf, Zwei-Meter-Hochspringer, designierte Staffel-Teilnehmer an der Deutsche Meisterschaft über die Stadionrunde, die jungen Wilden im Weitsprung und das Duell Jugend gegen Senioren in der 4 x 100-Meter-Staffel: In vielen Disziplinen sind die Bezirkstitelkämpfe in Trier interessant besetzt. Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr geht es am heutigen Samstag im Moselstadion bei den ersten großen Stadionmeisterschaften des Jahres um die Titel der Frauen, Männer sowie der Jugend U 18 und U 20.

Gespannt sein kann man direkt um 13 Uhr auf den Saisonauftakt von Hürdenspezialist Nicolas Fusenig vom ausrichtenden Post-Sportverein Trier (PST) auf der 110-Meter-Distanz. Während der 19-Jährige bei seinem ersten Rennen über die mehr als einen Meter hohen Männer-Hürden (1,067 Meter) wohl keine Konkurrenz fürchten muss, kämpft er über 100 Meter ohne Hindernisse mit Rafael Ritz und U-20-Junior Florian Raadts von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) um den Titel des schnellsten Manns im Bezirk Trier. Im Weitsprung ist U-20-Juniorin Marie Dietsch zwar Favoritin auf die größte Weite (Bestleistung: 5,15 Meter), hat aber ihre noch der U 18 angehörenden PST-Vereinskameradinnen Lilian Steilen und Pema Hill sowie Katharina Meyers von der LG Bitburg-Prüm im Nacken. Mit der 4 x 100-Meter-Staffel tritt der PST-Nachwuchs gegen die amtierenden deutschen W-35-Senioren-Meisterinnen an. Mit Jochen Staebel und Jamal Hassane stehen zwei Zwei-Meter-Hochspringer in der Startliste. Zu einem Duell wird es aber wegen des Altersunterschieds von 38 Jahren nicht kommen. M-55-Rheinlandrekordler Staebel ist aber immer noch für Sprünge über 1,70 Metern gut.

In den Wurfdisziplinen liegt der Fokus im Speerwurf auf der deutschen W-35-Winterwurfmeisterin Mareike Metz (PST) und im Diskuswurf sowie Kugelstoßen auf der süddeutschen U-18-Meisterin Hanna Kaiser (BW). Für die längeren Distanzen kündigt PST-Lauftrainer Marc Kowalinski an, dass seine Athleten weitgehend noch nicht auf in Spezialdisziplinen antreten. Gespannt sein darf man aber, wie sich die U-20-Junioren Johannes Hein und Jonas Fischer drei Tage nach Gewinn des Rheinland-Pfalz-Titels (siehe Artikel oben) mit Qualifikation für die deutschen Staffelmeisterschaften (zusammen mit Jakob Hering) gegen ihren Vereinskameraden Alexander Leidinger auf der Stadionrunde (400 Meter) schlagen. Einen Glanzpunkt kann zum Abschluss der Titelkämpfe Lotta Schlund (PST) über 3000 Meter setzen.