RB Leipzig zittert sich ins Achtelfinale

Europa League: Nach dem 3:1 beim SSC Neapel verliert der Bundesligist das Rückspiel mit 0:2

Mit viel Glück ins Achtelfinale: Fußball-Erstligist RB Leipzig hat sich mit einem 0:2 gegen den SSC Neapel mit Ach und Krach in die nächste Runde der Europa League gezittert. Im Rückspiel der Zwischenrunde genügte den Sachsen die Niederlage, da die Gastgeber den Tabellenführer der italienischen Serie A vor einer Woche in dessen Stadion mit 3:1 besiegt hatte.

Der polnische Außenstürmer Piotr Zielinski (33.) und Lorenzo Insigne (86.) erzielten die Treffer der Gäste. Wer am 8. und 15. März Gegner in der Runde der letzten 16 ist, entscheidet sich heute (13 Uhr) bei der Auslosung in Nyon.

Da Trainer Ralph Hasenhüttl auf Naby Keita (Oberschenkelzerrung) und Kapitän Willi Orban (Schnittwunde) verzichten musste, setzte er auf den Halb-Italiener Diego Demme und den 18 Jahre jungen Innenverteidiger Ibrahima Konate. Zudem spielte der Brasilianer Bernardo für den zuletzt häufig beanspruchten Lukas Klostermann auf der linken Außenbahn.

Dass Neapel trotz aller Konzentration auf die heimische Liga das Achtelfinal-Ticket nicht herschenken wollte, spiegelte sich auch in der Aufstellung wider. Hatte Trainer Maurizio Sarri im ersten Duell noch viele Stammkräfte geschont, gehörten diesmal beispielsweise Abwehrchef Raul Albiol, Insigne, Mittelfeldmotor Allan und Top-Stürmer Dries Mertens zur Anfangsformation.

Vor 36.163 Zuschauern war der Zuwachs an spielerischer Klasse sofort anzumerken. Besonders zu Beginn der ersten Hälfte setzten sie sich in der Leipziger Hälfte fest, der pfeilschnelle Insigne sorgte für Aufsehen. Dennoch hatte Leipzig die ersten Chancen. Einen Schuss von Flügelspieler Marcel Sabitzer (14.) aus rund 19 Metern köpfte Abwehrmann Lorenzo Tonelli an die eigene Latte. Doch Neapel blieb gefährlich. Nachdem Torwart Gulacsi einen Versuch von Insigne noch abwehren konnte, drückte Zielinski den Ball über die Linie.

Im zweiten Durchgang kam Leipzig mutiger aus der Kabine, Stürmer Yussuf Poulsen (49.) verpasste frei vor dem Tor eine Hereingabe von Timo Werner nur knapp. In der Folge behielt der Gast jedoch die Kontrolle. 1988 hatte sich Neapel um Klub-Legende Diego Armando Maradona in Runde zwei gegen den Stadtrivalen Lok Leipzig durchgesetzt und am Ende den Uefa-Pokal gewonnen. Diesmal kam das Aus.

Das Spiel Bergamo - Dortmund war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet.

(SID)