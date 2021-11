Fußball-Oberliga : 1:1 in Mülheim-Kärlich: Tabellenführer Eintracht Trier tritt auf der Stelle

Mülheim-Kärlich Der SVE egalisiert schnell einen frühen Rückstand, lässt in der Folge aber Klarheit in den Aktionen vermissen.

Brandscheid beendete mit seinem fünften Saisontreffer seine wochenlange Torflaute. Er war erstmals seit seinem Doppelpack am 22. September in Emmelshausen wieder erfolgreich.

Der holprige Hybridrasen, der ziemlich gesandet war, machte es beiden Teams in puncto Balkontrolle nicht einfach. Die Eintracht ging früh drauf, um Mülheim-Kärlich schnell zu Fehlern zu zwingen. Vor allem ab der 30. Minute erarbeitete sich der SVE ein deutliches Übergewicht, es gab eine Ecke nach der anderen. Doch es fehlte sowohl bei Standards als auch aus dem Spiel heraus an Durchschlagskraft. Sowohl Brandscheid (32.) als auch Sven König (41.) fanden in aussichtsreicher Position ihren Meister in Mülheim-Kärlichs Torwart Michael Wall. Zudem hatte Kinscher mehrere Abschlüsse, bei denen er aber glücklos blieb.