Interview Fritz Fuchs : „Ein Jahr Probezeit: Das finde ich hervorragend“

Er hat Kritik geübt, jetzt will er mitanpacken: Fritz Fuchs glaubt, dass die finanzielle Rettung des 1. FC Kaiserslautern möglich ist. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Kaiserslautern Wie stellt sich der 1. FC Kaiserslautern in der Führung neu auf? Bislang ist klar, dass Fritz Fuchs im Aufsichtsrat bleibt. Warum, erklärt der 76-Jährige im TV-Interview. Außerdem erläutert er, wie er sich eine Zusammenarbeit mit der Kandidatengruppe um Markus Merk vorstellen würde.

Der 1. FC Kaiserslautern steht am Scheideweg. Der Verein braucht neues Führungs-Personal – und Geld. Bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag wird es viele Fragen geben. Fritz Fuchs, der Ende September in den FCK-Aufsichtsrat nachgerückt ist, sieht eine Chance, dass der Fußball-Drittligist aus dem Tal herauskommt. Eine Schlüsselfigur für ihn: Flavio Becca.