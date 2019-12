Fußball : Ein Föhrener steht jetzt im Bundesliga-Geschichtsbuch!

Köln/Föhren Jan Thielmann vom 1. FC Köln ist der erste Spieler des Geburtsjahrgangs 2002, der jemals in der ersten Liga aufgelaufen ist. Der 17-Jährige aus dem Kreis Trier-Saarburg feierte gegen Leverkusen (2:0) sein Debüt in der ersten Mannschaft der Geißböcke. Aus der Heimat gibt’s Glückwünsche.

Die Not des 1. FC Köln machte Trainer Markus Gisdol erfinderisch. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen setzte er in der Startelf gleich auf mehreren Positionen auf neue, junge, unverbrauchte Gesichter. Einer von ihnen: der aus Föhren im Kreis Trier-Saarburg stammende Offensivspieler Jan Thielmann. Gisdol stellte den 17-Jährigen in einer Dreierreihe hinter Mittelstürmer Anthony Modeste auf. Damit schrieb Thielmann Bundesliga-Geschichte! Er ist der erste Spieler des Geburtsjahrgangs 2002, der jemals in der ersten Liga auflief.