Leichtathletik : 17-Jährige überspringt 1,77 Meter

Essen Anna-Sophie Schmitt aus Salmtal ist damit zur Zeit die drittbeste Deutsche der Altersklasse U 18.

(teu) Am sogenannten Tag der Überflieger in Essen wurde Anna-Sophie Schmitt zur Überfliegerin. Zweimal, um insgesamt sechs Zentimeter, verbesserte die 17-Jährige aus Salmtal am vergangenen Wochenende ihre persönliche Bestleistung im Hochsprung auf 1,77 Meter. Nachdem sie 1,74 Meter erst im dritten Versuch meisterte, übersprang die Schülerin 1,77 Meter gleich im ersten Anlauf und sicherte sich so den Sieg vor Joanna Herrmann (Riesenbeck), die bei 1,74 Meter in Führung lag, aber dreimal an der nächsten Höhe scheiterte.