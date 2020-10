Fußball-Oberliga : 2:0 gegen die TuS Koblenz: Eintracht Trier bleibt spitze!

Trier Der SVE nimmt auch die Hürde im Prestigeduell und festigt vor 1500 Zuschauern im Moselstadion die Tabellenführung. Ein Treffer hatte dabei das Zeug zum „Kacktor des Monats“.

Man kann nicht sagen, dass Leonel Brodersen bis dahin einen glücklichen Nachmittag erlebt hatte. Triers Rechtsaußen machte und tat – doch ihm klebte das Pech am Schuh. In der zweiten Minute köpfte er in die Arme des Koblenzer Torwarts Luca Woloszyn, in der achten Minute schloss er zu überhastet ab. Fünf Minuten später legte er sich in aussichtsreicher Position den Ball zu weit vor, wiederum 120 Sekunden später geriet ein gut gedachter Steilpass zu lang. Kurz danach jagte er aus 18 Metern zentraler Schussposition den Ball übers TuS-Tor.