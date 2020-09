Zweite Kegel-Bundesliga Süd : Gilzems Fuchs ein Rekord-Dieb

Gilzem Spieler des SK Eifelland stellt neuen Fabel-Bahnrekord auf.

Im Heimspiel gegen den ESV Saarbrücken zeigte sich Gilzem im Gasthaus Dichter bestens aufgelegt. Am Ende schrammten die Eifeler nach einem sehr guten und souveränen Auftritt nur knapp am Mannschaftsbahnrekord vorbei.

Nach ein paar Kugeln war bereits klar, dass die Bahnen in einem perfekten Zustand waren und der Bahnrekord (944 Holz von Christian Junk, aufgestellt am 8. September 2018 gegen Heiligenhaus) an diesem Tag fallen könnte.

Und so kam es auch. Chris Fuchs schnappte sich die neue Bestmarke. Er katapultierte seine Zahl auf unglaubliche 956 Holz. Dieser Rekord wird sehr wahrscheinlich eine lange Zeit in Stein gemeißelt sein.

Nach dem zweiten Block wurde deutlich, dass es für Saarbrücken schwer werden würde, überhaupt eine Wertung zu erzielen. So konnten die Gastgeber im letzten Block entspannt auf die Bahn gehen. Angepeilt wurde aber noch der Mannschaftsbahnrekord, der in Reichweite war.

Tom Hoffmann startete gut, er verlor aber auf den folgenden Bahnen ab und an die Konzentration. Auf der letzten Bahn griff er noch einmal tief in die Trickkiste und erspielte sich letztlich sehr gute 890 Holz. Fränk Greischer, der noch immer nicht zu 100 Prozent fit ist, schaffte es nicht, dieses Tempo mitzugehen und beendete seinen Durchgang mit 842 Holz. Letztlich fehlten schlappe zwei Holz zum neuen Teamrekord.

So durfte sich der Schlussblock keine Schwächen mehr leisten. Gerhard Herres kam jedoch nicht zurecht und musste seinen Durchgang mit 780 Holz beenden. Andreas Zenner kämpfte in einem engen Duell gegen Klaus Schumacher, das er mit starken 841 Holz für sich entschied. So ging der Zusatzpunkt an die Gäste aus Stromberg.