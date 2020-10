2. Kegel-Bundesliga Süd : SKV Trier kommt unter die Räder

Die Moselaner verlieren deutlich. Gilzem und Weiersbach halten sich zu Hause schadlos.

Aus sportlicher Sicht erzielte Gilzems Christian Junk die Tagesbestwertung mit sehr guten 937 Holz. Die Eifeler mussten lange kämpfen, um auch den Zusatzpunkt zu behalten. Gefordert war der Schlussblock. Tom Hoffmann hatte auf der letzten Bahn eine hohe Hürde vor sich. Mindestens 227 Holz mussten her, um den Gästen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Mit 126 in die Vollen legte er den Grundstein für dieses Unterfangen. Hoffmann ließ nicht locker und spielte wie aus einem Guss. Mit einer Summe von 260 Holz auf der Schlussbahn verzückte er die Fans. Damit brachte er im letzten Moment den Zusatzpunkt über die Ziellinie.

Nach einem spielfreien Wochenende steht am 24. und 25. Oktober ein Doppelspieltag an. Am Samstag, 24. Oktober, steht das Auswärtsspiel beim Aufsteiger KSV Daun-Weiersbach auf dem Programm. Am Sonntag, 25. Oktober, tritt Gilzem im saarländischen Hüttersdorf an, um die ausgefallene Auswärtspartie des dritten Spieltages nachzuholen.