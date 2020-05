Interview Thomas Weinmann : 20 000 Pappkameraden für den Borussia-Park - Welche Kreise eine Mönchengladbacher Fan-Aktion zieht

„Sei dabei. Trotzdem!“: Was es mit der aufsehenerregenden Aktion auf sich hat, erläutert Mönchengladbachs Fanbeauftragter Thomas Weinmann im TV-Interview. Foto: Karsten Kellermann

Mönchengladbach Obwohl auch die Samstags-Partie zwischen Mönchengladbach und Leverkusen ein Geisterspiel ist, werden mehrere Tausend Zuschauer im Stadion sein – als Foto-Aufsteller. Den Machern der Aktion geht es aber nicht um beeindruckende Bilder, wie der Fanbeauftragte der Borussia im TV-Interview erklärt. Vielmehr ist das Projekt eine Mahnung.

Anfangs sind die Initiatoren von 1000 Bestellungen ausgegangen. Doch die Fan-Aktion „Sei dabei. Trotzdem!“ von Borussia Mönchengladbach erzeugt so viel Aufmerksamkeit, dass die Nachfrage ungebrochen groß ist. Aktuell sind schon rund 20 000 Aufsteller mit Fotos von Anhängern geordert worden, 12 000 von ihnen werden zum Heimspiel gegen Leverkusen im Borussia-Park montiert sein. Im TV-Interview spricht Borussias Fanbeauftragter Thomas Weinmann über die Entstehung und Ziele des Projekts, das sogar in Nordamerika und Japan mediales Interesse hervorgerufen hat.

2:1 gegen Köln, 3:1 in Frankfurt. Zwei Geisterspiele, zwei Borussia-Siege: Eigentlich müssten Sie ein großer Fan von Spielen ohne Publikum sein …

Weinmann: Nein, nein, nein! Ich bin Fanbeauftragter und kein Spielbeo­bachter. Ich freue mich, wenn es sportlich läuft. Aber ohne Fans ist ein Sieg nichts wert. Die Anhänger leiden sehr. Bei ihnen sind teilweise Serien gerissen, weil sie 30 Jahre lang kein Spiel verpasst haben. Die Geisterspiele sind aus der Not geboren. Wir müssen die Faust in der Tasche ballen, weil die Saison irgendwie zu Ende gebracht werden muss.

Wie haben Sie den ersten kompletten Geisterspieltag am Wochenende empfunden?

Weinmann: Ich fand es katastrophal. Ich fand den Kommentar von Bayern-Spieler Thomas Müller treffend, der sagte, es fühlt sich an wie ,Alte Herren, 19 Uhr, Flutlicht-Atmosphäre‘. Geisterspiele haben mit echtem Fußball nichts zu tun.

Ein paar Trikots und Schals über Sitzschalen in Köln oder Zaunfahnen im Heimblock von Arminia Bielefeld: Warum gab es so wenige richtig sichtbare Geisterspiel-Aktionen in den Stadien?