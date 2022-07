Radsport : 24 Stunden Nürburgring mit Muskelkraft

Nürburgring Nach zwei Jahren Pause hat die Kultveranstaltung Rad am Ring wieder 8600 Radsportler angelockt.

(teu) Das leise Surren von Rennradreifen statt Dröhnen der Motoren, der Nürburgring gehörte am vorletzten Juli-Wochenende bei Rad am Ring für drei Tage wieder ganz den Radfahrern. Dass die Veranstaltung zweimal wegen Corona ausfallen musste, hat der Attraktivität nicht geschadet. 5255 Namen stehen in den Ergebnislisten. Zusammen mit Radtouren- und Touristikfahrern sprechen die Organisatoren der Agentur Eventwerkstatt von 8600 Teilnehmern und damit etwa so vielen, wie vor der Pandemie.