Motorsport 24-Stunden-,Qualifiers‘ auf dem Nürburgring: Beim Exoten platzt der Knoten

Nürburgring · Dreimal in Folge hatten sich drei verschiedene Rennställe mit einem BMW M4 GT3 bisher in der Nürburgring-Langstreckenserie als unschlagbar erwiesen. Nun hat sich beim letzten Test vor dem 24-Stunden-Rennen vom 18. bis 21. Mai auch die Konkurrenz nachhaltig in Stellung gebracht.

24.04.2023, 10:20 Uhr

Nicht nur der erste Rennerfolg für Frikadelli Racing im neuen Ferrari 296 GT3 macht Hoffnung auf ein spannendes 24-Stunden-Rennen. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Von Jürgen Braun