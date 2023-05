Besonderes Jubiläum beim 24-Stunden-Rennen Arno Klasen aus der Südeifel: Fünfmal um die Erde – auf der Nordschleife

Plötzlich hing sein Jubiläumsrennen am seidenen Faden. Da das Team ,equipe vitesse‘, für das er die Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft (NLS) bestreitet, wegen eines Regelverstoßes im vergangenen NLS-Rennen den Audi R8 LMS zurückziehen musste, stand Arno Klasen plötzlich ohne Auto da. Doch der 56-Jährige aus der Südeifel fand dank seines guten Netzwerks noch ein Team: Für Mathol Racing fährt der IT-Experte in einem Porsche Cayman sein 25. 24-Stunden-Rennen in Folge.