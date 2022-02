24-Stunden-Rennen : Fans können wieder an den Nürburgring

Ein gewohntes Bild, das in diesem Jahr wieder Realität werden soll: Zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring sind wieder Fans und Camper zugelassen. Foto: Tim Upietz, Gruppe C Photography/Gruppe C GmbH

Nürburgring Motorsport: Zum Langstreckenklassiker werden die Tribünen und Campingplätze an der gesamten Strecke geöffnet. Der Vorverkauf ist gestartet.

Auf diese Nachricht haben die Fans der ,Grünen Hölle‘ seit fast zwei Jahren gewartet: Das 24-Stunden-Rennen findet in diesem Jahr nicht mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und nicht im späten Herbst wie 2020, sondern am angestammten Termin Ende Mai (26. bis 29. Mai). Ab sofort können Tickets für das Rennen gekauft werden.

Rechtzeitig zur 50. Auflage des Langstreckenklassikers können die Fans den Marathon also wieder hautnah vor Ort erleben. Die Tribünen an der Grandprix-Strecke und auch alle Campingplätze rund um die gesamte Strecke sollen erstmals wieder geöffnet werden. Zum letzten Mal war das im Jahr 2019 der Fall, vor Beginn der Corona-Pandemie.

Der aktuelle NLS-Champion 2021, Philipp Leisen aus Irrel, nimmt die Nachricht mit großer Vorfreude auf: „Das ist einfach super. Denn auch als Fahrer bekommt man diese einzigartige Stimmung rund um die Strecke mit. So wie es in den beiden vergangenen Jahren gelaufen ist, war es nicht mal ansatzweise mit einem 24-Stunden-Rennen zu vergleichen, wie man es aus all den Jahren gewohnt war.“ Es sei „einfach nur logisch und konsequent, dass jetzt die Schritte in Richtung Normalität schnellstmöglich umgesetzt werden“, sagt Leisen.