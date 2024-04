Zweiter Gesamtsieg für Kelberger Porsche-Piloten Tausende Fans feiern PS-Festival bei den 24h-Qualifiers am Nürburgring – Wie die Fahrer aus der Region abgeschnitten haben

Nürburgring · Zweiter Sieg in zwei Wochen für Porsche-Pilot Nico Menzel aus Kelberg im Falken-Porsche 911 Gt3 R: Das war eine Vorspeise, die Appetit auf das Hauptmenü des 24h-Rennens am Nürburgring in sieben Wochen – von Mittwoch, 29. Mai, bis Sonntag, 2. Juni – macht. Wie es den anderen Fahrern aus der Region erging.

15.04.2024 , 15:39 Uhr

Unterwegs zwischen Brünnchen und Pflanzgarten im Hyundai Elantra TCR: Manuel Lauck aus Saarburg. Foto: Jürgen Braun/Picasa

Von Jürgen Braun