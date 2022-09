Fußball-Regionalliga : 3:0 gegen Worms: Eintracht Trier gelingt Befreiungsschlag

Trier Der SVE vergoldet das Remis unter der Woche in Fulda und ist mit modifiziertem Spielstil erfolgreich.

Endlich mal wieder in Führung gehen – dieses Glücksgefühl hatte sich die Eintracht gewünscht, um zurück in die Spur zu finden. Gegen Wormatia Worms gelang erstmals seit dem zweiten Spieltag in Stuttgart wieder mal das 1:0. Sven König legte sich bei einem direkten Freistoß den Ball erst ein paar Zentimeter nach vorne und dann wieder zurück. Ob’s die entscheidenden waren? Jedenfalls donnerte er mit Auge und starken Gefühl im Fuß den Ball aus gut 25 Metern ins Wormatia-Gehäuse (19.).