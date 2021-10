Fußball-Rheinlandpokal : 3:0 in Burgschwalbach: Eintracht Trier erreicht Viertelfinale

Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Burgschwalbach Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit setzt sich der SVE beim Ost-Bezirksligisten durch. Vor der Pause hatten die Moselaner aber mächtig Dusel.

Bezirksliga gegen Oberliga – diesen Zweiklassenunterschied bekamen die 400 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz oberhalb von Burgschwalbach in der ersten Halbzeit nicht zu sehen. Die Gastgeber des TuS Burgschwalbach hielten in den Zweikämpfen aufopferungsvoll dagegen – und hatten sogar ein Plus an Großchancen.

Gleich zweimal setzte der in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagene Außenseiter den Ball an die Latte. In der zwölften Minute tropfte der Ball bei einem Knaller von Tim Heimann von der Unterkante des Querbalkens zurück ins Feld. Bei einem Distanzschuss von Janosch Lauter „küsste“ der Ball das Gebälk (15.).

Auch ein drittes Mal hatten die Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen – doch ein Schuss von Heimann ging knapp am langen Pfosten vorbei (21.).

Die Eintracht trat auf dem Platz, der aufgrund einer steilen Stichstraße nicht mit dem Mannschaftsbus anzusteuern war (das Gefährt musste unten im Ortskern parken, die Spieler wurden mit Shuttle-Bussen hochgebracht), keineswegs in Bestbesetzung an. Trainer Josef Cinar übertrieb es aber nicht so wie eine Runde zuvor, als sich der SVE erst in der Verlängerung beim West-Bezirksligisten SG Ruwertal durchgesetzt hatte. Nicht wie damals fünf, aber immer noch drei U-19-Akteure beorderte er in die Startelf (Torwart Armin Olayo, Innenverteidiger Fränz Sinner und Mittelfeldspieler Ömer Yavuz). Gleichzeitig standen mit Simon Maurer, Robin Garnier und Sven König gleich drei Stammspieler gar nicht im Kader.

Trier fehlte in einigen Phasen die nötige Ruhe im Ballbesitz. Vor der Pause gab’s nur eine richtig gute Chance zu verzeichnen, als Yavuz nach einer Ecke aus der zweiten Reihe abzog und Burgschwalbachs Torwart Benjamin Rick den Ball sehr spät, aber dann doch noch rechtzeitig sah (30.).

Zur zweiten Halbzeit brachte Cinar mit Dominik Kinscher und Edis Sinanovic frische Offensivpower. Trier agierte nun fokussierter – und erzwang die Führung, nachdem Ömer Yavuz zuvor noch mit einem strammen Schuss am Aluminium gescheitert war (55.). In der gleichen Minute unterlief Burgschwalbachs Innenverteidiger Tizian Goliasch ein Eigentor, wobei der Treffer zu 80 Prozent Kinscher gehörte. Er hatte nach einem energischen Flankenlauf scharf nach innen geflankt und Goliasch so in die Bredouille gebracht.

Knapp zehn Minuten später das 2:0. Erneut flankte Kinscher, diesmal brachte Jonas Amberg am langen Pfosten den Ball unter der Latte im Tor unter (64.).

Trier hatte weitere Gelegenheiten, endgültig vorzeitig alles klar zu machen, gestattete Burgschwalbach aber auch Chancen, die Sache nochmal spannend zu machen - etwa, als Olayo im eigenen Strafraum den Ball zunächst nicht unter Kontrolle bekam (78.). In der Nachspielzeit machte Sinanovic dann endgültig den Deckel drauf. Nach Zuspiel von Kinscher traf er ins lange Eck.

TuS Burgschwalbach: Rick - Schramm, Janz, Goliasch, Fiedler (78. Biebricher) – Schwenk (58. Bremenkamp), J. Heimann, Weilnau, Lauter (67. Haas) – T. Heimann, Ohlemacher (72. Diehl)

Eintracht Trier: Olayo – Kaluanga, Thayaparan, Sinner, Heinz (76. Amidon)– Fischer (46. Fischer) – Amberg, Yavuz, Brandscheid, Schneider (46. Sinanovic) – Bibaku (67. Thaler)

Tore: 0:1 Goliasch (55., Eigentor), 0:2 Amberg (64.), 0:3 Sinanovic (90./+3)

Schiedsrichter: Jan Schmidt