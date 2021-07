3. Frauen-Handball-Bundesliga : HSG Wittlich und HSG Hunsrück: Starts zu Hause, Derby im November

WITTLICH/KLEINICH So sehen die Spielpläne der beiden regionalen Vertreter aus.

Beide regionalen Frauen-Handball-Drittligisten starten am 5. September mit Heimspielen gegen baden-württembergische Klubs in die Saison: Aufsteiger HSG Hunsrück empfängt den TV Möglingen, die HSG Wittlich (im Vorjahr aufgestiegen) startet gegen die SG Schozach-Bottwartal. Das mit Spannung erwartete Derby-Hinspiel ist am Sonntag, 14. November, das Rückspiel in Wittlich am 20. März 2022.

Beide regionalen Klubs spielen in der Staffel E, zunächst stehen in der Vorrunde je zehn Heim- und Auswärtsspiele an. Die Teams auf Platz 1 und 2 jeder Staffel können an der Aufstiegsrunde teilnehmen, um den Klassenverbleib spielen die Mannschaften, die in ihrer Vorrundengruppe die Plätze 7 bis 11 oder 12 belegt haben. Die gegen einen direkten Konkurrenten erzielten Punkte werden mitgenommen. Es entstehen vier Gruppen mit sechs und zwei Gruppen mit fünf Mannschaften. Erster und Zweiter der sechs Gruppen verbleiben in der 3. Liga. Die übrigen 22 Mannschaften steigen ab, damit die 3. Liga, die mit der Rekordzahl von 70 Teams in sechs Staffeln startet, in 2022 wieder den Stand von 60 Mannschaften aufweist – zehn Team steigen aus den Oberligen auf. Sowohl die HSG Wittlich als auch die HSG Hunsrück haben als einziges Saisonziel den Klassenerhalt angegeben.