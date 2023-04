Leichtathletik Osterwerfen, die 31. Auflage

Nach der Senioren-Weltmeisterschaft im Winterwurf ist vor dem Trierer Osterwerfen! Am Ostermontag (10. April) treffen sich eine Reihe von Teilnehmern der Ende März in Polen ausgerichteten Winterwurf- und Hallenweltmeisterschaft der Senioren im Trierer Moselstadion zur 31. Auflage des Werfertages. Franz Pauly vom TV Germania Trier als Organisator will trotz der Doppelbelastung auch selbst wieder Hammerwerfen. In Torun verpasste der Rheinlandrekordler als Viertplatzierter nur knapp die Bronzemedaille in der Altersklasse M 55. Mit Wolfgang Baum hat sich aber laut Pauly der Senioren-WM-Dritte der 60- bis 64-Jährigen von der LG Bernkastel-Wittlich angesagt. Große Weiten im Hammerwurf verspricht die Meldung von Timo Port. Der Deutsche Jugend-Vizemeister im Winterwurf vom VT Zweibrücken kratzte im vergangenen Jahr bereits an der 70-Meter-Marke.